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El volcán Kilaue de Hawaii se reactiva

El volcán Kilauea de Hawái se reactivó y comenzó a expulsar lava el pasado martes 28 de julio desde una fuente en su cúspide y los expertos ya han declarado que tras este episodio se espera una nueva erupción volcánica en los próximos días. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó el martes el nivel de alerta del Kīlauea a vigilancia naranja después de que comenzará dicha actividad volcánica precursora en la cima del volcán hawaiano, y se pronostica que el nuevo episodio de erupción comience entre el 28 y el 30 de julio.