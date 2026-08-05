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Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa
Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la gala ‘Mallorca, Tierra de Honor’ al pronunciar parte de su intervención en español y expresar públicamente el profundo vínculo que mantiene con la isla.
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