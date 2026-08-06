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¿La Coca-Cola se creó en el pueblo de Nino Bravo?
Nino Bravo regresa a casa no solo gracias a su canción "Un beso y una flor" convertida en himno en el Mundial de 2026, sino porque el cantante vuelve a dar la bienvenida a su propio pueblo, Aielo de Malferit, con el monolito dedicado a él y a su carrera a las puertas del municipio valenciano. Pero Nino Bravo no es el único emblema del lugar, sino que un famoso refresco también nació allí. Se trata nada más y nada menos que de la famosa Coca-Cola. Más información