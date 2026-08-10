Javier Durán

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Javier Santaolalla, ingeniero y físico: "No quiero formar parte de esta gran avalancha de la IA, es un poco burbuja"

Javier Santaolalla Camino, 43 años, ingeniero y físico, burgalés, aunque residente en Gran Canaria desde los nueve años, es el gran divulgador en España del bosón de Higgs, una autoridad que le confiere nada menos que su pertenencia al equipo que descubrió la partícula, el 'pegamento invisible' de la masa. Celebridad en las redes con Big Van Ciencia o Órbita Laika, publicó en 2022 '¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este?'. En 2021participó como candidato en el duro proceso de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Fue descartado. Más información