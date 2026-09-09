Última hora La administración Trump critica la alianza de Ford y Geely en Almussafes

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aitana se sincera sobre lo que hace para mejorar su catalán: “Le he pedido a mis amigas que me hablen en catalán"

Toda una 'superestrella' es Aitana, que tras conquistar el Palau Sant Jordi con una tanda de cuatro conciertos — todo agotado—, se prepara ya para llevar al Movistar Arena madrileño su ‘Cuarto azul world tour’, una ambiciosa gira internacional que la llevará por toda España y las Américas, así como Lisboa, Milán, Londres y París. El último concierto de la estrella de Sant Climent de Llobregat en el Sant Jordi fue más especial si cabe. Fue en este último show cuando Aitana explicó que había decidido intentar dirigirse al público en catalán durante todo el show, reivindicando que la lengua catalana "es lo más importante que tenemos en Catalunya".