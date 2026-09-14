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Lucía Feijoo Viera

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Espectacular rescate en helicóptero de un caballo atrapado en un estanque de Cullera

Los bomberos han rescatado con un helicóptero un caballo que se encontraba dentro de un estanque de la zona conocida como Brosquil de la localidad valenciana de Cullera, y del que no podía salir. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el rescate tuvo lugar en la tarde de este sábado, sin que hayan trascendido las circunstancias de cómo cayó el animal al agua. Tras tener conocimiento de que un caballo se encontraba en el agua en una zona de estanque, los bomberos del parque de Cullera acudieron al lugar, rodeado por una zona semipantanosa, de marjales y campos de naranjos. Para sacar al equino del agua se precisó la intervención de un helicóptero MV6-R del Consorcio, desde el que, tras asegurar al caballo con un arnés, lo elevaron para rescatarle por vía aérea. Tras el rescate el animal, que se encontraba en buenas condiciones, fue entregado a su dueño, que estuvo presente en el rescate desde el primer momento, según el Consorcio.