Sociable, empático y entregado a los demás. Francisco Juan Plazas, 34 años, desapareció hace un año en Viladecans (Barcelona). Alto, fuerte, con una gran sonrisa y empático, mucho, siempre tuvo claro que quería ser enfermero. Empezó a estudiar Derecho, pero su vocación se impuso. Explotó la pandemia, las restricciones, la alarma sanitaria por el coronavirus le pilló en primera línea de batalla, en el corazón del barrió Gótico de Barcelona. Ansiedad, depresión, estrés… Fran cogió la baja, 20 días después desapareció sin dejar rastro. No han vuelto a verlo. Su hija, a punto de cumplir los 7 años, pregunta dónde está su padre. Sus tíos, su abuelo -padre y hermanos del joven desaparecido- no saben qué contestarle. "Me voy a casa de mi hermana", dijo aquel domingo por la tarde, tras una pequeña discusión. No llegó. Llevan más de un año pegando carteles, luchando por verle.