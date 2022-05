Se cumplen cuatro meses de una muerte inquietante y aún sin resolver, la de Esther López en Traspinedo. La investigación no acaba de avanzar, aunque la Guardia Civil mantiene a tres investigados.Cuando Óscar dijo que ya no estaba con Esther, los dos móviles siguieron juntos toda la noche. El margen de error es de 45 metros. La posición la dieron las antenas, un mensaje y los rastreos de wifi que hacen los móviles aunque no se usen. Para justificar la presencia de Esther en las inmediaciones de su casa, el sospechoso dirigió las miradas a un vecino supuesto amigo de Esther. Esta es una de las mentiras que pudo decir el sospechosos a la Juez. Y hubo muchos indicios que no supo explicar. Por qué llamó a un teléfono antiguo de Esther varias veces o por qué su móvil y el de Esther se movieron por la mañana en la misma dirección.Los investigadores están convencidos de que hubo un atropello o golpe que pudo ser accidental y que trasladó el cuerpo de Esther a la cuneta en el maletero. Ella no había entrado en ese coche nunca antes y no había accedido al maletero según el propio Óscar, pero hay ADN de Esther mezclado con el de Oscar. Si la muestra de sangre o las fibras del sofá de la vivienda de Oscar son de Esther, pasaría de sospechoso a detenido.