El segundo día del juicio a Jorge Ignacio P.J. como presunto asesino de Marta Calvo y otras dos mujeres se ha centrado en el testimonio de la segunda víctima del acusado. Al igual que la primera que testificó el lunes, ella también sobrevivió a un encuentro sexual con Jorge Ignacio y no quiso volver a tener contacto con él. La joven perdió el conocimiento tras haber sido drogada, según su testimonio, cuando el acusado le metió cocaína debajo de la lengua sin su consentimiento.

El abogado de 8 de las víctimas, Juan Carlos Navarro, insiste en que el acusado lo tenía todo premeditado y pensado en sus encuentros sexuales y subraya que el testimonio de hoy de la segunda víctima y el de otra mujer con la que intentó concertar una cita "confirman la forma de actuar" del presunto asesino de Marta Calvo. "Es su forma de actuar, un ritual", matiza el letrado. "Está pensado, no es algo que ocurre de repente". Para Navarro, el acusado "lo tiene todo organizado. Él no consume, les hace creer que lo hace pero no".