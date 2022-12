Se llama Darek Duda, es polaco, tiene 43 años y dos meses y es el sintecho al que el pasado 26 de noviembre dos jóvenes patearon mientras dormía en un portal en Gijón. Lo hicieron sin mediar palabra, entre risas. Grabaron la agresión y la subieron a las redes sociales. Darek Duda lleva en España desde el 8 de marzo de 2004. No siempre fue un sintecho, pero eso no quiere decir que lo haya tenido fácil. Cuenta que trabajó unos diez años en empresas de construcción y que le explotaron. Llegó a Gijón hace unos 30 días y duerme en cajeros. "Solo estaba durmiendo. No pude defenderme. ¿A quién he podido ofender?", se lamenta.