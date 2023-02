Con fotos de unas niñas sonrientes en la mano, la familia de las gemelas de Sallent no duda de qué era lo que les borraba esa sonrisa: "El problema era el colegio y lo que sufrían allí. Les hacían bullying". Un acoso escolar que presenció la mejor amiga de la menor fallecida: "Las acosaban, las rodeaban, las pegaban y cuando se cortó el pelo una de ellas las empezaron a molestar con cosas de transexualidad". Desde Argentina su abuelo cuenta por teléfono la desesperación que vivían sus nietas, sobre todo, la menor que quería suicidarse. Fue ella quien dijo en su carta que no podía ser feliz y su hermana, que continúa ingresada, escribió que no quería dejarla sola ante la decisión que había tomado. Desde el ayuntamiento aseguran que aunque ayudaban a la familia desde los servicios sociales desconocían el presunto acoso escolar. Y lo mismo ocurre en el instituto donde ahora han activado el protocolo para investigar posibles errores a la hora de atender la situación de las gemelas.