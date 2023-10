Agentes del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional han irrumpido a las diez de la mañana en la vivienda de la calle Progreso de València donde presuntamente se ocultaba el presunto autor de los disparos a un hombre de 41 años esta madrugada. No obstante, cuando la policía ha accedido al interior del domicilio, con la pertinente orden judicial, el sospechoso no se encontraba dentro.