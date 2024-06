La Fiscalía pide 17 años de prisión para David S.O., alias El Tuvi, por intentar matar a su pareja sentimental, de la que tenía una orden de alejamiento, en 2020, casi un año después del asesinato de otra mujer, del que se confesó autor.

En el juicio por esta tentativa de homicidio, que ha comenzado este martes en la Audiencia de Valencia, El Tuvi se enfrenta a esa petición de condena mientras sigue en prisión preventiva desde junio de 2021, después de confesar el homicidio de Wafaa Sebbah, una joven del 19 años.

El abogado de la acusación particular, Juan Carlos Navarro, ha explicado este martes que el procesado no ha aceptado el planteamiento de conformidad, y ha revelado que el informe forense evidencia que El Tuvi "es un tipo impulsivo pero no tiene mermada la capacidad cognitiva y es conocedor de lo que hace".

Navarro ha explicado que la defensa ha sido lógica y ha dicho que "no la quería matar", pero ha incidido en que el "informe forense ha sido muy ilustrativo, era un ataque" con el que intentó acabar con la vida de la mujer.