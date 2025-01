La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado esta mañana por sentencia in voce al monitor de una granja escuela del Camp del Túria que fue detenido por la Guardia Civil en 2018 por abusos a niñas de entre siete y ocho años. Pese a que se le impone una pena de cinco años y siete meses de cárcel por tres delitos de abuso sexual a persona menor de 16 años, con la agravante de abuso de superioridad, el condenado no tendrá que ingresar entre rejas al lograr su defensa la suspensión del cumplimiento de la misma, ya que individualmente cada uno de los delitos no supera los dos años de prisión.