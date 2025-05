La indignación de la familia de Arturo C. C., asesinado hace un año en Alfafar no podía ser mayor, al sentirse seriamente perjudicados, ya que en la reyerta sin heridos ocurrida el pasado 21 de abril la otra familia también esgrimió armas blancas y en su caso no hubo ningún arrestado, según critican desde el entorno de Arturo. Además, los gestos obscenos y comentarios jactándose de la muerte de este hombre de 46 años, no han tenido un reproche legal. Y en cambio, dos miembros de la familia del fallecido han sido detenidos y han ingresado en prisión provisional tras hallar armas de fuego en su casa.