La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en mitad del paraje conocido como Pico Caroche (Bicorp) con más de 4.000 plantas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación 'Caroche' se inició a mediados del mes de junio tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de un cultivo de plantas de marihuana a gran escala. La plantación estaba ubicada dentro del término municipal de Bicorp, aunque en una zona de difícil acceso. No existían caminos, ni pistas forestales cercanas, siendo el único acceso a la misma pequeñas sendas muy escarpadas.

Cuando los agentes lograron llegar al lugar, encontraron cerca de la plantación un campamento en el cual vivían los cuidadores/vigilantes de la misma. Además, en una zona más alta, se hallaron cobertizos para efectuar los trabajos de explotación de la plantación, construidos con palos de madera y cubiertos con plásticos de color verde.