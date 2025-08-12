Una niña menor de edad ha resultado herida esta tarde tras ser atropellada por un vehículo que circulaba por el centro de València. El suceso ha tenido lugar hace unos minutos en la Calle San Vicente, a la altura del cruce con la plaza de San Agustín. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el atropello.

En el lugar se encuentran varias patrullas de la Policía Local de València y de la Policía Autonómica, quienes están regulando el tráfico y ordenando la circulación de los curiosos que se han concentrado en la zona. Además, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado varias unidades del SAMU para asistir a la menor.