Hace un mes intentaron incendiar aún más las calles de Torre Pacheco (Murcia) animando a la "caza de inmigrantes" desde su chat de Telegram. Su líder, el catalán Christian Lupiáñez, está en prisión por un delito de incitación al odio. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional llevan meses investigando al grupo DTN (Deport Them Now).

Los primeros datos sobre la franquicia española de ese colectivo de ideología neonazi, a los que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, revelan su discurso violento y su peligro real.

Entre los mensajes y textos analizados por los especialistas de la Policía se recogen como los seguidores de Deport Them Now realizan "continuas referencias a figuras de la ultraderecha internacional" en sus perfiles de redes sociales. Algunos integrantes de DTN llegan incluso a "enaltecer sin reparos a conocidos terroristas neonazis".