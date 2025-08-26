La Guardia Civil investiga la muerte de Adelino L.M., un subinspector de la Policía Nacional retirado en lo que aparenta un homicidio a golpes, aunque será la autopsia la que confirme la sospecha inicial de que se trata de un homicidio. Según los primeros datos, el fallecimiento de este hombre de 60 años de edad que vivía solo y estaba separado, podría haberse producido a golpes ya que el cuerpo presentaba evidentes síntomas de violencia.