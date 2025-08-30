Una explosión de celos y envidia mezclada con un deseo irracional de venganza hacia el hombre que mantuvo una relación sentimental con su pareja, mientras él cumplía una larga condena en prisión. Ese parece ser el motivo que ha provocado el asesinato a sangre fría de Yampan S.M., el hombre de 40 años que este miércoles moría a tiros en la puerta de su casa, un bajo en la calle Balmes de Alaquàs, tras recibir varios disparos en cuello y tórax en presencia de su hijo, quien, sin sospechar lo que iba a pasar, abrió la puerta al verdugo de su padre. Tras consumar el homicidio, el asesino huyó en un Seat Ibiza rojo.