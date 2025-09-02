Un nuevo tiroteo en plena calle ha sembrado el terror entre los vecinos y vecinas de un municipio de l'Horta Sud, cuando todavía no ha pasado ni una semana desde que un hombre fuera matado a tiros en su casa de Alaquàs. En esta ocasión los disparos se han producido en Alfafar, donde un hombre de 33 años resultó herido de gravedad en la medianoche de este lunes tras recibir varios balazos de arma de fuego.

Vecinos de la calle explican que anoche oyeron los disparos y que al salir a la terraza fue cuando vieron lo sucedido. "Al principio pensábamos que no era nada, que eran unos niños jugando. Al salir a la terraza vimos que se trataba de un tiroteo. Vimos los restos de sangre y rápidamente oímos las sirenas".

En cuanto al edificio en el que ha sucedido el tiroteo, los vecinos reconocen que se trata de una vivienda ocupada.