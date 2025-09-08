La Guardia Civil ha detenido a uno de los agentes del cuartel de Oliva tras la difusión de un vídeo en el que se le ve agrediendo a una mujer que acaba de ser detenida. Está acusado de un delito de torturas y contra la integridad moral.

Las imágenes corren como la pólvora desde hace unos días por las redes sociales y se aprecia cómo, en un primer instante, el agente mantiene a la mujer agarrada por la barbilla e inmovilizada contra una pared, mientras esta se encuentra con los grilletes puestos y, por lo que se ve en la imagen, no opone apenas resistencia.