Pedro B.R., el hombre de 37 años que hirió de gravedad a Fileas G. tras descerrajarle tres disparos con una escopeta la medianoche del pasado 1 de septiembre en plena calle de Alfafar se ha entregado este lunes a la Guardia Civil. El 'Mejicano' se presentaba a primera hora de la mañana en el cuartel de Patraix acompañado de un abogado penalista que asumirá su defensa, tras dos semanas fugado de la Justicia. Durante todo este tiempo, el ahora detenido permanecía oculto en una vivienda, plazo en el que habría estado analizando la manera de ponerse a disposición de las autoridades con la esperanza de que de cara al juicio se le pueda aplicar la atenuante de colaboración tardía, lo que le podría suponer una rebaja de la pena de cárcel.