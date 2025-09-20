Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí DM

AUDIO | Matilde dejó un audio con su intención de viajar a Mallorca, días antes de ser asesinada en Indonesia

Matilde Muñoz, la mujer española de 72 años estrechamente vinculada a Mallorca y que ha sido asesinada este verano en Indonesia, envió un último mensaje de audio a la isla. Fallecida días después, comunicaba su intención de trasladarse a Palma una vez finalizada su estancia asiática. El documento, publicado íntegramente en este diario, iba destinado a Miguel Ángel Jiménez Merino, amigo y en su día compañero de la víctima que fue azafata de Spantax con base mallorquina y que poseía una vivienda en la zona de Cala Major.