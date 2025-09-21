Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre"

Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre"

Agustí Perales Iborra

Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre"

Agustí Perales Iborra

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

Es el testimonio del novio de la desaparecida en Oliva. Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre". El calendario sigue descontando días, y van 43 desde que la noche se tragó a Beatriz Guijarro, Bea, durante algún momento de la madrugada del 9 de agosto pasado, en su Oliva natal. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia -de momento, Homicidios no ha entrado en el caso- investiga esta desaparición inquietante con mal presagio desde el inicio; el mutismo es absoluto, porque esa es la mejor garantía para resolver un caso que se cuece en el entorno más inmediato de la joven, de 28 años y madre de dos niños pequeños, un niño de 6 años y una niña de 8 que no deja de preguntar.

TEMAS

Tracking Pixel Contents