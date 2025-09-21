Agustí Perales Iborra

Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre"

Es el testimonio del novio de la desaparecida en Oliva. Juanjo Jiménez, pareja de Bea Guijarro, la joven madre de Oliva que lleva mes y medio desaparecida: "Lo peor es la incertidumbre". El calendario sigue descontando días, y van 43 desde que la noche se tragó a Beatriz Guijarro, Bea, durante algún momento de la madrugada del 9 de agosto pasado, en su Oliva natal. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia -de momento, Homicidios no ha entrado en el caso- investiga esta desaparición inquietante con mal presagio desde el inicio; el mutismo es absoluto, porque esa es la mejor garantía para resolver un caso que se cuece en el entorno más inmediato de la joven, de 28 años y madre de dos niños pequeños, un niño de 6 años y una niña de 8 que no deja de preguntar.