Ana de los Ángeles Martí

La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea

Justo cuando se cumplen 53 días de la desaparición de Beatriz Guijarro, la joven madre de Oliva que se encuentra en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto, una senderista ha encontrado los restos calcinados de una mujer en una zona próxima al último punto donde fue vista Bea. Se trata de la montaña de la Creu, en la parte alta del casco antiguo de Oliva, muy cerca de donde Bea se habría bajado del coche del amigo con el que estuvo esa noche.