Redacción Levante-EMV

El alunicero detenido llega a los juzgados de Torrent

La Policía Nacional y la Policía Local de Torrent han logrado atrapar a uno de los cinco encapuchados de la banda del extintor después de cometer dos alunizajes, su especialidad, en sendos estancos en València y Torrent en un lapso de apenas veinte minutos. Es la primera vez que agentes policiales logran detener a alguno de los miembros de este grupo de ladrones que lleva meses suponiendo un quebradero de cabeza para todos los cuerpos policiales, de los que se han evadido varias veces en persecuciones que, en uno de los casos, por ejemplo, les llevó a recorrer 150 kilómetros -desde Albal hasta Sant Joan- a 200 kilómetros por hora. La captura del alunicero fue posible después de que se estrellara, entre Picanya y Paiporta, uno de los vehículos en los que huían de los vehículos policiales.