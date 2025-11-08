Guardia Civil

Así fue el complicado rescate de dos espeolólogos en una cueva de Picos en plena noche

La Guardia Civil rescató a dos espeleólogos en una cueva de picos en plena noche. A las 01:14 horas de la noche de este viernes se tenía conocimiento a través de una llamada al 112 de la existencia de dos espeleólogos atrapados en la Cueva del Agua, ubicada en Demués-Onís, plenos Picos de Europa debido a una fuerte crecida de agua. Por la tarde, aproximadamente a las 19.00 horas, se adentraron en la cueva para completar las líneas de seguridad para una práctica prevista este fin de semana en unión a más espeleologos. Hasta la zona se desplazaron cinco de ellos, dos se adentraron y tres quedaron a la espera fuera. Las características de la cueva, hacen necesario instalar la línea de seguridad y preparar las salidas antes de realizar la práctica, actividad que se encontraban realizando cuando hacia las 19.30 horas de la tarde se desataba una fuerte tormenta de agua, que hizo que el agua comenzase a arrollar de manera vertiginosa, provocando fuertes corrientes y cataratas que hacía imposible retornar sobre sus pasos. El agua había inundado la línea de seguridad establecida. Más información