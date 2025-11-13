Redacción Levante-EMV

Agentes de la Policía Local atienden el parto de una joven en su casa del Cabanyal

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo han atendido a una joven que ha dado a luz a un bebé en su domicilio del barrio de El Cabanyal. A las 06:45 horas de este lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió un aviso de un parto extrahospitalario en un domicilio del distrito de los Poblats Marítims y varias patrullas se dirigieron al lugar. De manera paralela, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Campanar acompañó a un vehículo dotado con una incubadora para que pudiese acudir al domicilio en el menor tiempo posible.