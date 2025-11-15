Guardia Civil

Intervenidos cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos, en el marco de la operación “Suartx”. En total han sido intervenidos 472 animales exóticos, entre los que se encuentran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varano del Nilo, entre otras. Su valoración económica asciende a los 85.000 euros. Más información