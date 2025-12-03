Empleados del retén fúnebre retiran el cuerpo sin vida de la víctima del crimen de Nou Moles.

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este martes en València a un hombre en tratamiento psiquiátrico minutos después de que hubiese matado, al parecer a golpes, a un compañero de piso con quien había mantenido una discusión instantes antes, en una vivienda compartida, en el número 1 de la plaza Arturo Piera, en el valenciano barrio de Nou Moles, en el distrito de l'Olivereta. Los hechos han ocurrido pasadas las nueve y media de la noche, aunque el cuerpo sin vida de la víctima no ha sido localizado hasta pasadas las diez de la noche. Más información