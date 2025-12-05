Redacción Levante-EMV

Un incendio arrasa con parte de las antiguas bodegas Vinival de Alboraia

Un incendio declarado a primera hora de este viernes en una de las edificaciones en ruinas del complejo de las antiguas bodegas Vinival, en la Patacona, ha arrasado con parte de esta antigua zona industrial. Aunque por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego, declarado sobre las 07.00 horas de este viernes, las primeras hipótesis apuntan a una posible hoguera, que las personas sinhogar que están instaladas en el recinto habría encendido para resguardarse del frío. Más información