Imágenes aéreas de la zona del accidente en Adamuz (Córdoba)

Guardia Civil

Guardia Civil

Adamuz, Córdoba
La Guardia Civil ha compartido las imágenes aéreas del lugar en el que el descarrilamiento de un tren, provocó que invadiera la vía contigua en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Al menos 39 personas han fallecido y más un centenar han resultado heridas. Tras el accidente, varias personas quedaron atrapadas en los vagones, y los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en la zona del accidente. Más información

