Europa Press

Minuto de silencio en Génova 13, la sede del PP, por las víctimas del accidente en Córdoba

Imágenes del minuto de silencio convocado por el PP a las puertas de su sede, en la calle Génova, con motivo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). En el acto de homenaje han participado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP, Miguel Tellado; o la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, entre otros.