EFE

Los reyes trasladan desde Atenas su consternación por el accidente de Adamuz: "Es el momento de ayudar"

Los reyes de España han expresado este lunes en Atenas su consternación y preocupación por el terrible accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) que ha causado 39 muertos y han destacado que la prioridad es ahora atender y asistir a todas las personas afectadas por el siniestro. Felipe VI y la reina Letizia, que se encuentran en Atenas para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, viajarán previsiblemente este, martes, a Adamuz (Córdoba) a la zona del siniestro.