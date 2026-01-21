Lucía Feijoo Viera

Así trabajan los equipos de emergencia para rescatar a los pasajeros atrapados en el tren descarrilado en Barcelona

Una persona ha muerto en el descarrilamiento de un tren de Rodalies de la R4 en Gelida, tras colisionar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El convoy ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, entre Gelida y Martorell.