Guardia Civil

El trabajo del Servicio de Psicología de la Guardia Civil atendiendo a los familiares de las víctimas del accidente de tren

La comandante Carmen de Asido es parte del Servicio de Psicología de la Guardia Civil y ha estado atendiendo a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. En las primeras horas se aplican primeros auxilios psicológicos, ofreciendo apoyo y escucha. La psicóloga explica que en estas situaciones es habitual que se produzca un bloqueo emocional inicial, que necesita ser acompañado. Existen protocolos para comunicar malas noticias, como el fallecimiento de un familiar, y también para acompañar a los guardias civiles y rescatadores que intervienen en los primeros momentos, quienes están igualmente expuestos al impacto emocional de este tipo de sucesos.