Francisco Calabuig

La comisión judicial retira el cadáver del hombre de Catarroja asesinado de un tiro por su vecino

El hombre que esta mañana ha matado supuestamente a tiros a un vecino suyo en Catarroja y se ha dado a la fuga ya se ha entregado a la Guardia Civil. Tras casi cinco horas de tensión vecinal, la Guardia Civil ya ha detenido al autor de los disparos. Tal como ha podido confirmar este periódico, la entrega se ha producido tras varias horas de búsqueda por parte de los agentes tras comprobar que el autor de los disparos no estaba atrincherado en su domicilio.