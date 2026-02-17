Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Kmy Ros

Consternación en Castellón: enfermeras guardan silencio por Ana Sorribas y exigen más seguridad en los centros de salud

La avenida del Lidón de Castellón ha sido escenario este martes de una emotiva concentración en memoria de la enfermera Ana Sorribas, víctima de violencia de género. Decenas de profesionales de la enfermería se han reunido frente al Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Castelló, donde han guardado un respetuoso minuto de silencio que ha finalizado con un aplauso cargado de emoción y dolor contenido.