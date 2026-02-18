Fernando Bustamante

Despliegue policial contra el trabajo ilegal en el campo

La Guardia Civil ha realizado esta mañana en campos de Castelló un control rutinario en el que, de la mano de la Inspección de Trabajo, intenta combatir la trata de personas y la explotación laboral en el campo. Se ha identificado a 19 "collidors" mayoritariamente de origen paquistaní, sin ninguna incidencia desde el punto de vista policial. Las fuerzas de seguridad destacan el carácter disuasorio de estos controles. Más información