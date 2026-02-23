Levante-EMV

Arde un antiguo hotel de Burjassot mientras los obreros comían dentro

Por fortuna, quedó en un susto. Un incendio desatado poco antes de las tres menos cuarto de la tarde de este lunes en la planta baja ha provocado importantes daños en el antiguo Hotel Trapemar de Burjassot, sin que, de momento, se conozcan las causas del siniestro y sin que se hayan producido daños personales. En el momento de comenzar el incendio, había en el interior varios trabajadores, que han conseguido salir a tiempo y no han sufrido ni heridas ni han precisado atención médica por inhalación de humo