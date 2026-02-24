Lucía Feijoo Viera

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista tras sufrir un infarto en Melilla

El pasado sábado varios agentes de la Guardia Civil salvaron la vida de un ciclista de 58 años tras sufrir un infarto en Melilla. Los agentes practicaron las primeras técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de personal sanitario de emergencia. La patrulla se encontró al hombre tendido en el suelo, inconsciente junto a su bicicleta, cuando recorrían la carretera de Horcas Coloradas.