La Guardia Civil explica la detención por extorsionar y planear un secuestro

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en la desarticulación de una organización criminal que presuntamente robaba y extorsionaba a empresarios procedentes de Asia Oriental, a quienes se atribuye el robo con violencia a un empresario en Cantabria y a uno de ellos la planificación de un secuestro en Valencia. Más información