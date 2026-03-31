Seis detenidos en Alfarb por provocar la cancelación de 76 trenes de Renfe y retrasos en otros 619 a su paso por Valencia
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el desarrollo de una operación conjunta, han detenido en Alfarb a seis varones, de entre 30 y 50 años, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación con arma de fuego y robo de vehículo, por sustraer cableado de cobre de empresas esenciales del sector transporte mediante el uso de armas de fuego, empleando para ello un camión sustraído previamente al efecto.
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