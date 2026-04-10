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La Policía Nacional rastrea contenedores, papeleras y bajos de vehículos para localizar el arma homicida en el posible crimen de Burjassot

La Policía Nacional rastrea contenedores, papeleras y bajos de vehículos para localizar el arma homicida en el posible crimen de Burjassot

Teresa Domínguez

La Policía Nacional rastrea contenedores, papeleras y bajos de vehículos para localizar el arma homicida en el posible crimen de Burjassot

Teresa Domínguez

Burjassot
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La Policía Nacional investiga lo que aparenta ser el asesinato de Ángel R. C., un hombre de 58 años que ha sido encontrado a primera hora de la mañana de este viernes tirado en el número 30 de la avenida Pi i Margall de Burjassot. Ha sido un familiar de la víctima quien poco antes de las 7:00 horas ha dado la voz de alarma con una llamada al teléfono de Emergencias 112.

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