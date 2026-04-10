Teresa Domínguez

La Policía Nacional rastrea contenedores, papeleras y bajos de vehículos para localizar el arma homicida en el posible crimen de Burjassot

La Policía Nacional investiga lo que aparenta ser el asesinato de Ángel R. C., un hombre de 58 años que ha sido encontrado a primera hora de la mañana de este viernes tirado en el número 30 de la avenida Pi i Margall de Burjassot. Ha sido un familiar de la víctima quien poco antes de las 7:00 horas ha dado la voz de alarma con una llamada al teléfono de Emergencias 112.