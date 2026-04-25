David Montañés

Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena (Asturias)

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en una vivienda de la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena (Asturias), donde un matrimonio de 70 años de edad apareció tiroteado en su cama. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios agentes de la Policía Judicial para investigar lo sucedido. Finalmente, y tras comprobarse que la mujer presentaba algún mínimo signo vital, se ha requerido una UVI móvil en la zona. Más información