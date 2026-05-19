Lucía Feijoo Viera

Tiroteo en Almería: detenido por matar a sus padres y herir a cuatro personas, entre ellas su propio bebé

La Guardia Civil ha detenido a un joven como presunto autor del trágico tiroteo ocurrido en la noche de este pasado lunes en El Ejido (Almería). En el suceso han fallecido los dos padres del supuesto agresor, y han resultado heridos su propio bebé, una mujer que podría ser también su familiar, así como la hija menor de edad de ésta y otro adulto, según ha podido saber El Correo de Andalucía. El presunto responsable de este crimen, de 25 años de edad, podría sufrir algún tipo de enfermedad psiquiátrica, según las pesquisas realizadas hasta el momento por los agentes. "La primeras investigaciones llevadas a cabo vinculan este hecho con violencia doméstica, descartando otras motivaciones", apuntan desde la Benemérita.