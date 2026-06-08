Alfons Padilla

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Los familiares del vecino de Dénia asesinado hace 33 años irrumpen en la comisaría al grito de "justicia para Juan"

Al grito de "justicia para Juan" los familiares del hombre asesinado hace 33 años en Dénia supuestamente por su padre, su madre y una hermana y el marido de ésta han irrumpido esta tarde en la comisaría de la Policía Nacional en Dénia. Piden poder recuperar los restos de Juan Navarro, que tenía 27 años cuando lo mataron. Han recuperado varios huesos enterrados en la casa donde se habría cometido el crimen y donde el cuerpo, descuartizado, estaría enterrado. "Queremos un entierro digno para Juan. Lo pedimos por humanidad", han gritado los familiares (hermanos y sobrinos de Juan), que han recorrido tras una pancarta la calle Marqués de Campo y han llegado hasta las comisaria. Los agentes les han pedido que abandonaran el edificio. Lo han hecho tras dejar claro que no van a parar de reclamar el cuerpo de Juan. "Lo único que pedimos es darle sepultura como a cualquier otro ser humano".