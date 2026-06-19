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Salida de los agentes del edificio donde se encontró el cadáver en Castelló

Poco después de las 16.30 los agentes de la Policía Científica han abandonado el edificio de la plaza Pintor Sorolla nº 2 de Castellón donde fue hallado el cadáver en un congelador, mientras que el vehículo con cristales tintados que llevaba al arrestado se ha ido a las 17.15 horas. Han permanecido más de dos horas en el interior del edificio intentando arrojar luz sobre los hechos. En un momento dado se ha podido ver a los agentes en el balcón del piso, ubicado en la sexta planta del edifcio, hablando y gesticulando. Más información