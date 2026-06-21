Consorcio Provincial de Bomberos

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Espectacular rescate de los bomberos a dos personas en la ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla

Un grupo de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos realizó ayer el rescate de dos personas que se encontraban indispuestas en la ruta de los Puentes Colgantes de Chulilla. Participó el grupo GERA con un helicóptero MV6-R. Las dos personas evacuadas fueron transportadas por vía aérea a la helisuperficie y, desde allí, fueron transferidas a medios sanitarios.